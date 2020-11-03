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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları kaç TL, ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Son dönemde gram fiyatının da 500 TL'nin üzerinde seyretmesiyle beraber uzun süredir büyük rağbet gören sarı metalin yatırımcıları da yaşanan bu gelişmelerle yatırımlarını yönlendiriyor. Bu kapsamda gün içerisinde ", Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte 3 Kasım altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 18:07 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler gün içerisinde binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken yaşanan hareketler büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Peki, , Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Kasım altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 3 KASIM 2020 ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL GELİŞMELER!

Geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran sarı metale küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin geniş çaplı bir rağbet gözlemlenmişti. Şimdilerde ise vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amaçlı canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Bu kapsamda haberimizin devamından altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri yakından takip edebilir yatırımlarınızı buna göre yönlendirebilirsiniz…

Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 463,16

SATIŞ: 481,13

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.408,50

SATIŞ: 3.433,90

Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.398,00

SATIŞ: 3.450,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.280,52

SATIŞ: 3.343,93

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.663,20

SATIŞ: 1.679,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 831,60

SATIŞ: 839,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 512,60

SATIŞ: 512,72

GRAM ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?
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