Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler gün içerisinde binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken yaşanan hareketler büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Peki, 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Kasım altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…
Geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran sarı metale küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin geniş çaplı bir rağbet gözlemlenmişti. Şimdilerde ise vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amaçlı canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Bu kapsamda haberimizin devamından altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri yakından takip edebilir yatırımlarınızı buna göre yönlendirebilirsiniz…
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 463,16
SATIŞ: 481,13
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.408,50
SATIŞ: 3.433,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.398,00
SATIŞ: 3.450,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.280,52
SATIŞ: 3.343,93
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.663,20
SATIŞ: 1.679,60
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 831,60
SATIŞ: 839,80