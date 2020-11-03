Son dakika altın fiyatları gelişmeler: 3 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler gün içerisinde binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken yaşanan hareketler büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Peki, 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Kasım altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 3 KASIM 2020 ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL GELİŞMELER!