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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan son dakika güncel canlı altın fiyatları: 25 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

’dan güncel canlı : 25 Kasım bugün , cumhuriyet, ata ve fiyatları ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın fiyatları bu aybaşına kadar yükselişini devam ettirmişti. Yeni ayla birlikte sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, Merkez Bankasının faiz kararının ardından ise adeta dibi görmüştü. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 25 Kasım Çarşamba, , tam, cumhuriyet, yarım, gram ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:14 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan son dakika güncel canlı altın fiyatları: 25 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcısı tarafından merak konusu oluyor. Hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü altının gram fiyatı 465 lira civarında bulunuyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (25 KASIM ÇARŞAMBA)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

25 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,73

SATIŞ: 438,04

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.110,50

SATIŞ: 3.154,00

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.094,00

SATIŞ: 3.141,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.984,90

SATIŞ: 3.045,73

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.514,40

SATIŞ: 1.558,40

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 757,10

SATIŞ: 774,40

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 465,32

SATIŞ: 465,42

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı’dan son dakika güncel canlı altın fiyatları: 25 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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