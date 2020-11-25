Kapalıçarşı’dan son dakika güncel canlı altın fiyatları: 25 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcısı tarafından merak konusu oluyor. Hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü altının gram fiyatı 465 lira civarında bulunuyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (25 KASIM ÇARŞAMBA)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

25 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.