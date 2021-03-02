Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Mart Salı)

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ederken, sarı metal üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı bu sabah 402 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

2 MART YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

2 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.699,00

Satış: 2.767,00