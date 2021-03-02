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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Mart Salı)

hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Mart Salı)

Piyasaların kalbinin attığı ’dan güncel ve canlı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Piyasalardan gelen verilere göre; bir süre önce 400 TL’nin altında seyreden altının gram fiyatı bu sabaha 402 liradan başladı. Yeni yıl ile birlikte adeta dibi gören altındaki hareketlilik bu haftada da devam ediyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ekonomi alanında ön plana çıkıyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatı aşağı yönlü düşüşünü sürdürüyor. 2 Mart 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 08:09 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart Salı

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ederken, sarı metal üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı bu sabah 402 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

2 MART YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

2 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.699,00

Satış: 2.767,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.697,00

Satış: 2.738,00

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GRAM ALTIN

Alış: 402,27

Satış: 402,33

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YARIM ALTIN

Alış: 1.316,00

Satış: 1.359,00

YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

Alış: 658,00

Satış: 675,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.603,32

Satış: 2.656,75

TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 365,33

Satış: 393,46

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Mart Salı)
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