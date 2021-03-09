SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatları, son dönemde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, altının izleyeceği yol haritasını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi etkisiyle rekor rakamları gören altın fiyatları, yeni yılla birlikte düşüşe geçmişti. Son haftalarda ise altın fiyatları üzerindeki hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları canlı ve anlık olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (9 MART SALI)

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından yakından izleniyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 9 MART 2021

9 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.806,00

Satış: 2.873,00