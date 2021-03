SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Çeyrek altının 900 liraya kadar çıktığını, şu an 720 lira olduğunu dile getiren Murat Yılmaz, "Yüzde 20 civarı bir düşüş oldu. Yani şu an tam altın alma zamanı. Çeyrek altının şu an fiyatı 720 lira. Yarım altın 1440 lira. Tam altın 2880 lira. Ata altın 2915 lira. Eskiye göre Ata altına talep yok. Geçe sene daha çok satmıştı. Daha çok birikim amaçlı tercih ediliyor." dedi.

ALYANS FİYATLARI NE DURUMDA?

A Haber ekranlarına konuk olan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Alyansı 6 ay sonra nişan yapacak bir kişi bile almak zorunda. Çünkü Alyans fiyatlarında yüzde 30 düşüş var. En uygun alyans fiyatları 1500-2000 arası çifti. El işi bir alyans bile 5-6 bin lira bile tutuyor. Yüzde 30 dediğiniz zaman 2 bin lira oynar. İnsanlar o yüzden şimdiden alıp kenara koyuyor."