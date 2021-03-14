Son dakika: Esnaf 220 milyonluk vergi yükünden kurtuluyor





Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2021 takvim yılı için 150 bin TL'yi aşmaması veya yıllık satış tutarının 2021 takvim yılı için 240 bin TL'yi aşmaması, hizmet işiyle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının; 2021 takvim yılı için 76 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Daha çok taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi esnaf ve sanatkârlar, basit usulde vergilendiriliyor.