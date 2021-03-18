SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları, yeni yıl ile birlikte düşüşe geçmişti. Son haftalarda ise altın durgun bir grafik çiziyor. Bu noktada altın alış satış fiyatı merak konusu olurken, uzmanlardan altın düşecek mi yükselecek mi yorumları gelmeye devam ediyor. Öte yandan ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 18 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları, yeni yıl ile birlikte düşüşe geçmişti. Son haftalarda durgun bir süreç geçiren altının, bu sabaha nasıl başladığı yine merak konusu oluyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 18 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

18 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.806,00

Satış: 2.845,00