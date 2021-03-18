SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları, yeni yıl ile birlikte düşüşe geçmişti. Son haftalarda durgun bir süreç geçiren altının, bu sabaha nasıl başladığı yine merak konusu oluyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 18 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları
Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
18 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;
ATA ALTIN
Alış: 2.806,00
Satış: 2.845,00
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
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