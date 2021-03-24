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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika: 24 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:38 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:38

Altın fiyatlarında : 24 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika: 24 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde anlık ve canlı hareketliliği yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dalgalanma yaşayan fiyatı bugün 443 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 24 Mart 2021 Çarşamba güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları hareketliliği, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. fiyatı, yükseliş trendine girerken bugün 443 TL'den işlem görüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının sonunda nasıl bir durum içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 MART 2021

24 Mart 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.919,00
  • Satış: 2.984,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.928,00
  • Satış: 2.973,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 443,05
  • Satış: 443,14

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.426,00
  • Satış: 1.458,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 398,11
  • Satış: 427,50

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarında son dakika: 24 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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