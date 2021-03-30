Hükümet düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde vatandaş odaklı reform adımları için kolları sıvadı. "Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeyi" esas alan hükümet, 2002'den bu yana KDV, ÖTV, damga vergisi ve iletişim vergisi başta olmak üzere dolaylı vergi yükünü de hafifletmeye devam ediyor.





Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi, dijital vergi sistemi başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler aralık sonuna kadar yaşama geçirilecek. Doğrudan vergilerin gelirler içindeki payında artış sağlanacak.