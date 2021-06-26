Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını açıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmasında, "Günümüzde yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu. " dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha geçen hafta, seyir hâlindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu iki balıkçımızın hayatını kaybetmesinin acısı yüreğimizde." ifadelerini kullandı.