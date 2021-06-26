Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını açıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmasında, "Günümüzde yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu. " dedi.
Bakan Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha geçen hafta, seyir hâlindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu iki balıkçımızın hayatını kaybetmesinin acısı yüreğimizde." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 13 KAT DAHA GÜVENLİ OLACAK
Bunlar İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergâhına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor. Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasının yanı sıra; İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecektir. Similasyonlarımıza göre Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek; Karadeniz, ticaret gölü hâline dönüşecektir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar