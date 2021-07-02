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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketli! Bugün yarım, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 2.7.2021 11:59

Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketli! Bugün yarım, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketli! Bugün yarım, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem dününde aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Piyasalar kapanmadan önce altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, haftalık kapanışı ve canlı altın fiyatları ne kadar kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları bu sabah hangi seviyede açılış yaptı? İşte, 2 Temmuz tarihli çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve aylık/haftalık olarak dönemlik grafikler, yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. A Para sayfası üzerinden canlı çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Haberimizde, altın fiyatları ve aPara sayfasına ait dönemlik grafiklere ulaşabilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.257,00
  • Satış: 3.331,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.286,00
  • Satış: 3.336,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 496,53
  • Satış: 496,62

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 804,00
  • Satış: 819,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.608,00
  • Satış: 1.638,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 447,67
  • Satış: 478,98

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.163,19
  • Satış: 3.227,36

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketli! Bugün yarım, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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