Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve aylık/haftalık olarak dönemlik grafikler, yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. A Para sayfası üzerinden canlı çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Haberimizde, altın fiyatları ve aPara sayfasına ait dönemlik grafiklere ulaşabilirsiniz.