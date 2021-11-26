Başkan Erdoğan’dan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a sert tepki: IMF ile kol kola geziyor

"IMF İLE KOL KOLA GEZİYOR"

Başkan Erdoğan, "IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar." dedi.

"ONLAR IMF'NİN DİLİNDEN ANLIYOR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"En önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile kol kola geziyor. Onlar IMF'nin dilinden anlıyor. Biz ise 23.5 milyar dolar IMF'ye borç vardı Mayıs 2013'te parasını ödedik gönderdik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, Şimdi 127 milyar dolar. Milleti açlığa işsizliğe fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık.