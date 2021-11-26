Başkan Erdoğan’dan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a sert tepki: IMF ile kol kola geziyor

İzmir Menemen'de toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki artış üzerinden Türkiye aleyhine açıklamalar yapan CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'a tepki gösterdi.
"IMF İLE KOL KOLA GEZİYOR"
Başkan Erdoğan, "IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar." dedi.
"ONLAR IMF'NİN DİLİNDEN ANLIYOR"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"En önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile kol kola geziyor. Onlar IMF'nin dilinden anlıyor. Biz ise 23.5 milyar dolar IMF'ye borç vardı Mayıs 2013'te parasını ödedik gönderdik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, Şimdi 127 milyar dolar. Milleti açlığa işsizliğe fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık.
"BOŞ DURMUYORLAR"
Ne zaman biz 23.5 milyar doları IMF borcunu kapatıp bir daha bu kuruluşta anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik o günden beri başımız beladan kurtulmadı. Boş durmuyorlar.
Ülkemizdeki mandacı iktisatçı ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar var güçleriyle üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi; üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan döndüremeyecekler. Yüksek faizi enflasyonu ve kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği öğretilmiş bir çaresizliktir."
Başkan Erdoğan: "CHP'nin parti sözcüsü hala IMF ile el ele, kol kola geziyor, çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar" | Video
SİCİLİ KABARIK ÖZTRAK!
Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının ardından CHP'li Faik Öztrak'ın kirli IMF geçmişi akıllara geldi.
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın Resmi Gazete üzerinden yaptığı spekülasyona destek veren isimlerden biri de CHP'li Faik Öztrak'tı. Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz, Ankara'da bir otelde IMF ile gizlice görüştü.
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İkili, küresel sömürü aracı haline gelen IMF ile gizli görüşmeyi "Açıklama gereği duymadık" sözleriyle savundu. Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söylemişti.
İsmi IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak, 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldı.
20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyar liralık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Özrak tarafından yönetiliyordu. IMF bu süreçte borç para vermek için 'Sömürge Yasaları'nı Öztrak aracılığıyla dayattı.Başkan Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz!