İş dünyasından TL’ye destek mesajları: Manipülatörlerin yolu tamamen kesilmiştir...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu önlem paketiyle; başta Türk Lirası (TL) mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asmalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, MÜSİAD olarak son günlerdeki açıklamalarıyla hem iş dünyasına hem de vatandaşlara itidal çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Asmalı, "Bu vesileyle söz konusu çağrımızı yineliyor, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların kaybetmeye mahkum olduğunu tekrardan ifade etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu önlem paketiyle; başta Türk Lirası (TL) mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.