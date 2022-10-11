Kalyon Enerji ile Fraunhofer Enstitüsü güneş enerjisi teknolojileri için iş birliği yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, ortak yapılacak Ar-Ge çalışmaları için 9 milyon dolar bütçe ayırdı.

KURUMLAR ARASINDA BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu Fraunhofer ISE ve Kalyon Enerji arasında yapılan iş birliği ile agrivoltaikler (altında tarım üretimi yapılabilen güneş enerjisi santrali türü), şehirlerin giydirilmesi ve enerji depolama sistemleri alanlarında AR-GE çalışmaları yapılacak, kurumlar arasında bilgi alışverişinde bulunulacak.

TÜRKİYE'DE SADECE KALYON PV İLE ÇALIŞACAK

Kalyon Enerji, Fraunhofer ISE ile ortak geliştirilecek projelere gelecek 3 yıl için 9 milyon dolar bütçe ayırırken, Fraunhofer ISE de güneş enerjisi alanındaki araştırmalarında Türkiye'de sadece Kalyon PV ile çalışacak. Kalyon PV bu ortaklık ile geleceğin sıfır karbon politikasına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck öncülüğünde Berlin'de düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu'nda, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ile Fraunhofer ISE Direktörü Prof. Dr. Hans Martin Henning arasında iş birliğinin imza töreni gerçekleşti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Henning, "Güneş enerjisi endüstrisi ve özellikle fotovoltaik (PV) modül üretimi, Türkiye'de zaten iyi konumlanmış durumda. Kalyon Enerji ile inovatif PV teknolojilerini geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

1949 yılında kurulan Fraunhofer Institute, Almanya'da 76 enstitü ve araştırma tesisi işletiyor. 30 binden fazla çalışanı bulunan örgütün, bin 400 solar araştırmacısı bulunuyor.

Kalyon Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kalyon Enerji, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek şekilde ulaşılabilir kılmak için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapıyor. Kalyon Enerji'nin yatırımları hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi üzerine yoğunlaşıyor.

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