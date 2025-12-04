Milli enerjide yeni tarihi hamle! 6. sondaj gemisi görevine başlayacak: Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

6 YENİ KEŞİF KUYUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.