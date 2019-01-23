Emiliano Sala kimdir?

Tam adı Emiliano Raul Sala olan futbolcu, 31 Ekim 1990 tarihinde Güney Amerika ülkesi Arjantin'de hayata gözlerini açtı. Forvet pozisyonunda görev yapan futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı.
Arjantinli forvet Emiliano Sala geçtiğimiz günlerde Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı. İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.
Sala, Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol atmıştı.
2018-2019 yılı ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer oldu. Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan hala haber alınamıyor.