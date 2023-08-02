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Haberler Fotohaber SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 02.08.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 15:42

SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile sallandı. Buca merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7,69 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası binlerce vatandaş "İzmir'de deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bölge halkında endişe ve paniğe sebep olan sarsıntı sonrası "İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?" sorusu pek çok vatandaşın gündemine otururken konu hakkında uzmanlardan gelen açıklamalara kulak kabartılıyor. Peki, Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 2 Ağustos 2023 Buca son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İzmir deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Buca merkezli sarsıntı bölge halkında endişe ve paniğe sebep olurken vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke geneline son günlerde üst üste gelen son dakika deprem haberleri sonrası panik havası hâkim. Peki, az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 2 Ağustos 2023 İzmir depremi hakkında merak edilenler…

SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, günü Sakarya ili Akyazı ilçesinde 1 Ağustos Salı günü saat 18:36'da bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Buca (İzmir)

Tarih:2023-08-01

Saat:18:36:45 TSİ

Enlem:38.333 N

Boylam:27.196 E

Derinlik:7.69 km

SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İZMİR'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

İzmir'de yaşanan 3.9 şiddetindeki depremin ardından daha önce Kahramanmaraş depremi sonrası Prof. Dr. Görür açıklamalarını akla getirdi. Açıklamalar şöyle:

Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım.

Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır.

SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

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