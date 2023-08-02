SON DAKİKA İZMİR BUCA DEPREM HABERİ! Şimdi İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile sallandı. Buca merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7,69 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası binlerce vatandaş "İzmir'de deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bölge halkında endişe ve paniğe sebep olan sarsıntı sonrası "İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?" sorusu pek çok vatandaşın gündemine otururken konu hakkında uzmanlardan gelen açıklamalara kulak kabartılıyor. Peki, Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 2 Ağustos 2023 Buca son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...