Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, pek çok ilde olduğu gibi Bolu'da da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle gözler Valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 2 Ocak 2026 Cuma günü Bolu'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte Bolu kar tatiliyle ilgili yapılan resmi açıklamalar ve son gelişmeler.