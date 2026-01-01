Haberler
Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?
Bolu'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Valilik açıklamalarına göre, Bolu genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (okullar, kurslar, rehabilitasyon merkezleri vb.) eğitime ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bu karar alındı.