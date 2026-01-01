Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:46

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?

Bolu'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Valilik açıklamalarına göre, Bolu genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (okullar, kurslar, rehabilitasyon merkezleri vb.) eğitime ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bu karar alındı.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, pek çok ilde olduğu gibi Bolu'da da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle gözler Valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 2 Ocak 2026 Cuma günü Bolu'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte Bolu kar tatiliyle ilgili yapılan resmi açıklamalar ve son gelişmeler.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?

YARIN BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?

1 Ocak resmi tatilinin ardından 2 Ocak için henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?

BOLU HAVA DURUMU

Bolu'da kış mevsimi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehirde 1-3 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bolu’da kar tatili olacak mı?

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüzleri 0 ila 3 derece arasında seyrederken, gece sıcaklıklarının -5 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.