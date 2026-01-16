Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim) Rabbim bizi bugünün hayrından mahrum bırakmasın. Hayırlı Cumalar.

"Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saate rastlar da Allah'tan bir hayır dilerse, Allah ona dilediğini verir." (Buhari) Dualarınızda hatırlanmak dileğiyle...

"Kim Cuma suresini okursa, Allah ona tüm şehirlerde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap verir." Allah ibadetlerimizi kabul etsin.