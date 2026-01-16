Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 06:41

Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

Cuma mesajları 16 Ocak 2026 sabahında, bu mübarek günün feyzini ve bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyen milyonlarca vatandaşın ilk durağı oldu. Sosyal medya platformlarında, WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilmek üzere hazırlanan resimli cuma mesajları, anlamlı dualar ve hadis-i şerifler ile gönül köprüleri kuruluyor. İşte eşe, dosta, akrabaya gönderilebilecek en yeni, kısa, uzun ve dualı Hayırlı Cumalar sözleri!

  • ABONE OL
Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

Müslümanlar için "haftalık bayram" niteliği taşıyan bir Cuma gününe daha kavuşmanın huzuru yaşanıyor. 16 Ocak 2026 tarihli bu mübarek günde, eller semaya dualar için açılırken, kalplerdeki güzel dilekler sevdiklere iletiliyor. Özellikle Ocak ayının bu soğuk günlerinde, gönderilen bir sıcak mesaj gönülleri ısıtmaya yetiyor. Manevi duyguların zirveye çıktığı bugün için hazırlanan en kapsamlı mesaj galerisini ve anlamlı sözler burada!

Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026 (ANLAMLI VE YENİ)

Sevdiklerinize kendilerini özel hissettirecek, samimiyet dolu mesaj seçenekleri:

"Rabbim, bu mübarek Cuma günü hürmetine kalbimizden geçen hayırlı duaları kabul eylesin. Hanenize huzur, ömrünüze bereket dolsun. Hayırlı Cumalar."

"Cuma, yorgun ruhlarımıza şifa, darda kalan kalplerimize ferahlıktır. Bu özel günün bereketi üzerinize olsun. Selam ve dua ile..."

"Güzellikler içini aydınlatsın, yüzünden tebessüm, kalbinden Allah sevgisi eksik olmasın. Gününüz aydın, Cumamız mübarek olsun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim) Rabbim bizi bugünün hayrından mahrum bırakmasın. Hayırlı Cumalar.

"Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saate rastlar da Allah'tan bir hayır dilerse, Allah ona dilediğini verir." (Buhari) Dualarınızda hatırlanmak dileğiyle...

"Kim Cuma suresini okursa, Allah ona tüm şehirlerde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap verir." Allah ibadetlerimizi kabul etsin.

Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 16 OCAK 2026

Görsel paylaşmayı sevenler için estetik, çiçekli, cami görselli ve hat sanatı işlemeli resimli cuma sözleri bu hafta da en çok tercih edilenler arasında. Sosyal medya hikayelerinizde (Instagram, Facebook, WhatsApp Durum) paylaşabileceğiniz görsellerle dualarınızı geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz:

Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

"Dualarda buluşmak ümidiyle, Hayırlı Cumalar."

"Cumanız mübarek, gönlünüz abad olsun."

Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları

"Allah, niyetinizi amelinize, amelinizi cennetine layık kılsın. İyi Cumalar."

"Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Dualarımızı kabul eyle. Selamlar."

Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları
Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları
Cuma Mesajları 16 Ocak 2026: Resimli, Hadisli, Dualı, En Güzel ve Yeni Hayırlı Cumalar Mesajları