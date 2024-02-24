YALI ÇAPKINI 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? || Yalı Çapkını 60. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 24.02.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
00:30
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 59.bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümünde Seyra ve Ferit birbirlerinin kötü gününde yanında olurken izleyiciler SeyFer yeniden mi başlıyor? sorusunun cevabını merak ediyor. Geçmişten gelen misafirle dizinin seyri değiştirdi. Peki Yalı Çapkını haftaya neler olacak? Seyran ve Ferit barışacak mı, Orhan hapisten çıkacak mı? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını fragman izle