YALI ÇAPKINI 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? || Yalı Çapkını 60. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜM ÖZET

Yaşananlar ve ortaya çıkan gerçeklerle zorlu bir süreçten geçen Ferit, Seyran'a hissettiği sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi fark eder. Orhan'ı hapisten kurtarabilmek için geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakan Halis Ağa, Kont Ziya ile bir araya gelir.