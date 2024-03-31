İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! 31 Mart 2024 Pendik belediye yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. İstanbul'da sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. İstanbul Pendik seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın resmi verileri ile sabah.com.tr'den öğrenilecek. Pendik seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi rakamlar ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte Pendik yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

İSTANBUL PENDİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Pendik seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.