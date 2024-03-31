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Haberler Galeri İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! 31 Mart 2024 Pendik belediye yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! 31 Mart 2024 Pendik belediye yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

81 ilde kurulan 207 binden fazla sandıkta seçmen oyunu kullandı. 34 siyasi partinin yarıştığı seçimde oy kullanma işlemleri geride kalırken Pendik seçim sonuçları araştırılıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener oy işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını açıklarken Pendik seçimi kim kazandı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan resmi seçim sonucu verilerine göre şekillenecek. İşte anlık ve canlı oy sonuçları ile Pendik yerel seçim sonuçları ekranı.

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. İstanbul'da sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. İstanbul Pendik seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın resmi verileri ile sabah.com.tr'den öğrenilecek. Pendik seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi rakamlar ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte Pendik yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

İSTANBUL PENDİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Pendik seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL PENDİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ahmet Cin

CHP: Süleyman Tarık Balyalı

İYİ Parti: Süleyman Turan

Yeniden Refah Partisi: Fahrettin Karakurt

Zafer Partisi: Kürşat Dağ

Memleket Partisi: Kağan Tangör

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Pendik'te AK Parti Ahmet Cin, CHP Süleyman Tarık Balyalı, İYİ Parti Süleyman Turan,Yeniden Refah Partisi Fahrettin Karakurt, Zafer Partisi Kürşat Dağ, Memleket Partisi Kağan Tangör ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

PENDİK MAHALLERİ

Ahmet Yesevi

Bahçelievler

Ballıca

Batı

Çamçeşme

Çamlık

Çınardere

Doğu

Dumlupınar

Emirli

Ertuğrul Gazi

Esenler

Esenyalı

Fatih

Fevzi Çakmak

Göçbeyli

Güllü Bağlar

Güzelyalı

Harmandere

Kavakpınar

Kaynarca

Kurna

Kurtdoğmuş

Kurtköy

Orhangazi

Orta

Ramazanoğlu

Sanayi

Sapan Bağları

Sülüntepe

Şeyhli

Velibaba

Yayalar

Yeni

Yenişehir

Yeşilbağlar

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