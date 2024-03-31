Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:10
İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! 31 Mart 2024 Pendik belediye yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
81 ilde kurulan 207 binden fazla sandıkta seçmen oyunu kullandı. 34 siyasi partinin yarıştığı seçimde oy kullanma işlemleri geride kalırken Pendik seçim sonuçları araştırılıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener oy işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını açıklarken Pendik seçimi kim kazandı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan resmi seçim sonucu verilerine göre şekillenecek. İşte anlık ve canlı oy sonuçları ile Pendik yerel seçim sonuçları ekranı.