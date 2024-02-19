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Haberler Galeri Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 23:24

Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!

Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi unutulmaz dizilerde rol alan Bergüzar Korel, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlülerden! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bugün yeni dizisinin galası için kameralar karşısına çıktı. Ünlü oyuncu gala gecesine de damga vurdu. Bergüzar Korel, galada gazetecilerin karşısına çıkmadan önce stil danışmanını gece boyunca yanından ayırmadı. İşte Bergüzar Korel'in galaya damga vuran o anları!

Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!

GALADA KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için düzenlenen galada gazetecilerin karşısına çıktı.

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Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!

GALA GECESİNE DAMGA VURDU

Ünlü oyuncu gala gecesine de damga vurdu.

Bergüzar Korel gala gecesinde stil danışmanını bir an olsun yanından ayırmadı!

Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!

STİL DANIŞMANINI GECE BOYUNCA YANINDAN AYIRMADI

Bergüzar Korel, galada gazetecilerin karşısına çıkmadan önce stil danışmanını gece boyunca yanından ayırmadı.

Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!

O anlar ise kameralara böyle yansıdı!

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