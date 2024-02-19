Bergüzar Korel gala gecesinde stil danışmanını bir an olsun yanından ayırmadı!

Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi unutulmaz dizilerde rol alan Bergüzar Korel, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlülerden! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bugün yeni dizisinin galası için kameralar karşısına çıktı. Ünlü oyuncu gala gecesine de damga vurdu. Bergüzar Korel, galada gazetecilerin karşısına çıkmadan önce stil danışmanını gece boyunca yanından ayırmadı. İşte Bergüzar Korel’in galaya damga vuran o anları!