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Haberler Galeri Karan anne-babasından rol çaldı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile "Maşallah" dedirtti...
Giriş Tarihi: 16.06.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 16:47

Karan anne-babasından rol çaldı! 'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile "Maşallah" dedirtti...

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan'ın da üzerine titriyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit karizması ile de daha şimdiden babası Burak Özçivit'in tahtına aday gösteriliyor. Son olarak bir AVM çıkışı görüntülenen Özçivit ailesi ilgi odağı oldu. İlk röportajını veren Karan sevimli halleriyle anne ve babasından rol çaldı. İşte kameraları şimdiden seven 'ın gülümseten halleri...

Karan anne-babasından rol çaldı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile Maşallah dedirtti...

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.

Karan anne-babasından rol çaldı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile Maşallah dedirtti...

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ile çifti oğulları Karan'ın da üzerine titriyor.

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Karan anne-babasından rol çaldı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile Maşallah dedirtti...

Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Karan anne-babasından rol çaldı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile Maşallah dedirtti...

Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan karizması ile de daha şimdiden babası 'in tahtına aday gösteriliyor.

Karan anne-babasından rol çaldı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile Maşallah dedirtti...

Son olarak bir AVM çıkışı görüntülenen Özçivit ailesi ilgi odağı oldu.

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