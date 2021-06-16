Giriş Tarihi: 16.06.2021 16:47Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 16:47
Karan anne-babasından rol çaldı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ilk röportajında sevimli halleri ile "Maşallah" dedirtti...
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan'ın da üzerine titriyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit karizması ile de daha şimdiden babası Burak Özçivit'in tahtına aday gösteriliyor. Son olarak bir AVM çıkışı görüntülenen Özçivit ailesi ilgi odağı oldu. İlk röportajını veren Karan sevimli halleriyle anne ve babasından rol çaldı. İşte kameraları şimdiden seven Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın gülümseten halleri...