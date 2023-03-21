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Haberler Yaşam KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.03.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 12:16

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sarsılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Elbistan ve Göksün ağırlıklı olmak üzere artçı depremler yaşanıyor. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan halk, fay hareketleri verileri ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Kahramanmaraş son depremler listesi ile veriler takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana gelmeye devam ediyor. 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın felaketi ardından fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntının ardından paniğe kapılıyor. Öte yandan bölgedeki artçılar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde ağırlıklı olmak üzere Elbistan ve Göksun'da deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler ile 21 Mart 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER!

21 Mart 2023 bugün Elbistan ve Göksun ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Kahramanmaraş'ta artçı depremler kaydediliyor. En son deprem 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti:

11.41 | Kahramanmaraş Göksun, 3.6

11.40 | Kahramanmaraş Göksun, 3.8

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KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

10.36 | Kahramanmaraş Göksun, 3.6

06.45 | Kahramanmaraş Elbistan, 3.5

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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