KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana gelmeye devam ediyor. 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın felaketi ardından fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntının ardından paniğe kapılıyor. Öte yandan bölgedeki artçılar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde ağırlıklı olmak üzere Elbistan ve Göksun'da deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler ile 21 Mart 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...