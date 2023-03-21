KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sarsılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Elbistan ve Göksün ağırlıklı olmak üzere artçı depremler yaşanıyor. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan halk, fay hareketleri verileri ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Kahramanmaraş son depremler listesi ile veriler takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…