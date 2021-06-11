10 Haziran'da televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan başta dizi ve ana haber bültenleri olmak üzere birçok kategorideki yapımlar reyting sonuçları sıralamasında birincilik için yarıştı. TV ekranlarında yayınlanma zaman dilimi farketmeksizin 2021 yeni yayın sezonunda, birçok dizi ekranlara merahaba dedi ve bu da reyting sonuçlarında hızlı şekilde değişmesine neden oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen listeler günlük olarak yayınlanıyor. 6 Haziran'da Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız ile diğer yapımların sıralamaları merak konusu oldu. Son verilere göre; 10 Haziran 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu?