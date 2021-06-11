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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Haziran 2021 reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 11.06.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 11:37

Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? , , Camdaki Kız... 10 Haziran 2021 reyting sonuçları

10 Haziran'da televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan başta dizi ve ana haber bültenleri olmak üzere birçok kategorideki yapımlar reyting sonuçları sıralamasında birincilik için yarıştı. TV ekranlarında yayınlanma zaman dilimi farketmeksizin 2021 yeni yayın sezonunda, birçok dizi ekranlara merahaba dedi ve bu da reyting sonuçlarında hızlı şekilde değişmesine neden oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen listeler günlük olarak yayınlanıyor. 6 Haziran'da , , Camdaki Kız ile diğer yapımların sıralamaları merak konusu oldu. Son verilere göre; 10 Haziran 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Haber bülteni, yarışma ve diziler gibi farklı türdeki yapımlar her gün reyting sonuçları birinciliği için kıyasıya rekabet içinde. Takip ettiği dizi hakkında bilgi edinmek isteyenler ve medya gündemini yakından takip edenler önceki gün ekrana gelen yapımlar arasında en çok izlenen dizi ve programın hangisi olduğunu araştırıyor. Bu nedenle de "reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre , , Camdaki Kız kim birinci oldu" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapımlar arası birincilik yarışının sürdüğü önceki akşamda da nefes kesen sahneler geceye damga vurdu. Önceki güne ait reyting sonuçları ile 10 Haziran perşembe reyting sonuçları birincisi aşağıda yer alıyor.

Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları

10 HAZİRAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

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Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları

6 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği , ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 hava durumu ATV

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

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10 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

Önceki günün reyting sonuçları:

5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları
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Dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 10 Mayıs 2021 reyting sonuçları
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