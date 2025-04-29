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Haberler Yaşam FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:08

FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...

BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu raflarda yerini aldı. Bu hafta gıda ürünlerinin yanı sıra kamp malzemeleri ve ev ihtiyaçları yönelik ürünler satışta olacak. Termos, ankastre seti, halı koltuk temizleme makinesi, baharat öğütücü, şarjlı süpürge, baskül, çatal kaşık bıçak seti, halı koltuk temizleme makinesi, termometre, vileda ve tencerelerde indirimler mevcut. Alışveriş severler salı ve cuma günleri reyonlarda olan indirimleri inceliyor. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...

29 Nisan BİM aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. Alışveriş severler salı indirimlerini inceliyor ve ihtiyacına yönelik olanları sepetine atıyor. BU hafta BİM'de termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda gibi onlarca ürün indirimli fiyatlarla satışta. İşte, BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Pekin ördeği 129,00 TL

Tereyağı 339,00 TL

Kaşar Peyniri 279,00 TL

Yoğurt 119,00 TL

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FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Maden suyu 37,50 TL

Kakaolu fındık kreması 129,00 TL

FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Pudra şekeri 19,50 TL

Pastacı kreması 22,50 TL

Çikolata sos 47,50 TL

FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...

BİM AKTÜEL KATALOG 2 MAYIS 2025

Aile Çadırı 4299 TL

Balkonlu Çadır 4499 TL

Otomatik Çadır 1599 TL

Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

Hamak 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2499 TL

Uyku Tulumu 759 TL

Kamp Yastığı 239 TL