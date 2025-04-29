Haberler
Yaşam
FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:08
FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...
BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu raflarda yerini aldı. Bu hafta gıda ürünlerinin yanı sıra kamp malzemeleri ve ev ihtiyaçları yönelik ürünler satışta olacak. Termos, ankastre seti, halı koltuk temizleme makinesi, baharat öğütücü, şarjlı süpürge, baskül, çatal kaşık bıçak seti, halı koltuk temizleme makinesi, termometre, vileda ve tencerelerde indirimler mevcut. Alışveriş severler salı ve cuma günleri reyonlarda olan indirimleri inceliyor. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.