FIRSATLAR RAFLARDA! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu: Termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda...

29 Nisan BİM aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. Alışveriş severler salı indirimlerini inceliyor ve ihtiyacına yönelik olanları sepetine atıyor. BU hafta BİM'de termos, ankastre seti, şarjlı süpürge, baskül, vileda gibi onlarca ürün indirimli fiyatlarla satışta. İşte, BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu ve fiyat listesi.