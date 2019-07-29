Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları

Haftanın yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları

A101, bu hafta satışa sunacağı indirimli kataloğun tam sayfa listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği ve ilgi gösterdiği bu ürünler merak konusu oldu. A101 aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta yine birbirinden sürpriz elektronik ürünler, kişisel bakım ve mutfak eşyaları, çocuk oyuncakları ve daha fazlası bulunuyor. A101 aktüel ürünleri listesinde bu hafta Kurban Bayramı fırsatları bulunurken, teknolojik ürünler de oldukça çeşitli ve iddialı. Öyle ki, haftanın en çok merak edileni hiç şüphesiz Samsung Galaxy A7 cep telefonu olarak dikkat çekiyor.

1 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünleri kataloğu için sayfayı aşağıya doğru kaydırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:35
Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları

kapsamında merakla beklenilen haftanın A101 aktüel kataloğu belli oldu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan 'Aldın aldın' başlığı altında yapılan paylaşım neticesinde , vatandaşlar '1 Ağustos bu hafta kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftaki ürünler yine birbirinden çeşitli ve cazip fiyatlar içerirken Kurban Bayramı için dev fırsatlar da bulunuyor. Listeden görüldüğü üzere, teknoloji severler mutlu olacak. Eğer indirimli A101 aktüel ürünlerini satın almak istiyorsanız, Perşembe günü size en yakın şubeye gidip satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Haftanın A101 aktüel kataloğu için aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.

Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları
Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları
Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları
Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları
Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları
BİZE ULAŞIN