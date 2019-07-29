Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 1 Ağustos Perşembe A101 kataloğu listesinde Kurban Bayramı fırsatları

A101, bu hafta satışa sunacağı indirimli kataloğun tam sayfa listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği ve ilgi gösterdiği bu ürünler merak konusu oldu. A101 aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta yine birbirinden sürpriz elektronik ürünler, kişisel bakım ve mutfak eşyaları, çocuk oyuncakları ve daha fazlası bulunuyor. A101 aktüel ürünleri listesinde bu hafta Kurban Bayramı fırsatları bulunurken, teknolojik ürünler de oldukça çeşitli ve iddialı. Öyle ki, haftanın en çok merak edileni hiç şüphesiz Samsung Galaxy A7 cep telefonu olarak dikkat çekiyor.

1 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünleri kataloğu için sayfayı aşağıya doğru kaydırabilirsiniz.