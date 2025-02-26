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İNDİRMLER SEPETTE! BİM aktüel 28 Şubat: Elektrikli güveç, saklama kabı, servis tabağı, meşrubat bardağı ve daha fazlası!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
16:33
İNDİRMLER SEPETTE! BİM aktüel 28 Şubat: Elektrikli güveç, saklama kabı, servis tabağı, meşrubat bardağı ve daha fazlası!
BİM'in 28 Şubat tarihleri için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü çeşitli indirimler müşterileri bekliyor. Elektrikli güveçten ayakkabılığa, koşu bandından ev ve mutfak eşyalarına kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, 28 Şubat BİM aktüel katalog detayları...