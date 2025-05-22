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Haberler Yaşam ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:24

ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...

ŞOK aktüel, yeni hafta indirimlerini duyurdu. Market zincirinde bu hafta Kurban Bayramı'na özel çok sayıda ürün raflarda yerini alacak. Bayram çikolataları, şekerlemeler ve ikramlık kurabiyeler öne çıkarken, temel gıda ürünlerinde un, peynir, zeytin gibi pek çok avantajlı seçenek satışa sunuluyor. Ayrıca temizlik malzemeleri arasında deterjanlar, yumuşatıcılar ve şampuanlarda da cazip kampanyalar alışveriş listelerini zenginleştiriyor. Mutfak gereçlerinden tencere ve bıçak setleri ise haftanın dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Bayram alışverişini erkenden yapmak isteyenler, ŞOK yeni hafta kataloğunu sorguluyor. İşte ŞOK aktüel 21 Mayıs – 10 Haziran kampanya fırsatları ve fiyat listesi...

ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...

ŞOK marketlerinde yeni haftanın bayrama özel kampanyaları başladı. ŞOK mağazalarında bu hafta çeşit çeşit çikolatalar, bayramlık şekerler ve pek çok farklı ürün müşterilerle buluşuyor. 21 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimler için alışverişseverler zincir marketleri ziyaret ediyor. İşte ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri...

ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...

ŞOK AKTÜEL 21- 27 MAYIS!

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ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Kesim Tahtası: 75 tl
Bıçak Bileyici: 75 tl
Kapaklı Çok Amaçlı Leğen: 100 tl
Fırın Eldiveni & Tutaç Set: 75 tl

ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Cam Ankastre Set: 6.499 tl
Kavurma Tenceresi: 1.099 tl
Düdüklü Tencere: 999 tl
Aile Boy Çaydanlık: 699 tl

ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Şampuan 400ml: 169 tl
Bıçak 3'lü: 122 tl
Mutfak Havlusu Çeşitleri 50'li: 99,50 tl
Matik 10kg: 319 tl