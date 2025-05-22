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ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:24
ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...
ŞOK aktüel, yeni hafta indirimlerini duyurdu. Market zincirinde bu hafta Kurban Bayramı'na özel çok sayıda ürün raflarda yerini alacak. Bayram çikolataları, şekerlemeler ve ikramlık kurabiyeler öne çıkarken, temel gıda ürünlerinde un, peynir, zeytin gibi pek çok avantajlı seçenek satışa sunuluyor. Ayrıca temizlik malzemeleri arasında deterjanlar, yumuşatıcılar ve şampuanlarda da cazip kampanyalar alışveriş listelerini zenginleştiriyor. Mutfak gereçlerinden tencere ve bıçak setleri ise haftanın dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Bayram alışverişini erkenden yapmak isteyenler, ŞOK yeni hafta kataloğunu sorguluyor. İşte ŞOK aktüel 21 Mayıs – 10 Haziran kampanya fırsatları ve fiyat listesi...