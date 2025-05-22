ÖZEL FIRSATLAR! ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri: Bayram çikolataları, deterjanlar, tencere setleri...

ŞOK marketlerinde yeni haftanın bayrama özel kampanyaları başladı. ŞOK mağazalarında bu hafta çeşit çeşit çikolatalar, bayramlık şekerler ve pek çok farklı ürün müşterilerle buluşuyor. 21 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimler için alışverişseverler zincir marketleri ziyaret ediyor. İşte ŞOK aktüel 21 Mayıs-10 Haziran indirimleri...