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Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
12:00
Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?
31 Ocak tarihli reyting sonuçları, televizyon izleyici tarafından takip ettikleri yapımların gidişatını öğrenmek adına sorgulanıyor. Dün akşam pek çok dizi, yarışma ve gündüz kuşağı programı izleyici karşısına çıktı. ATV'de Zembilli, Star Tv'de Yalı Çapkını ve TV8'de Survivor gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. Peki, 31 31 Ocak Cuma günü reyting sıralaması açıklandı mı? Hangi program zirveye adını yazdırdı? İşte ayrıntılar!