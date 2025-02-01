Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?

31 Ocak Cuma akşamına ait reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki izlenme oranları takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluştu ve her grupta izlenme oranları belli oldu. Hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak edenler araştırmaya başladı. Günün en çok izlenen programı, açıklanan listeyle netlik kazandı. İşte, 31 Ocak reyting sonuçları ve tüm detaylar!