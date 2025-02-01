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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:00

Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?

31 Ocak tarihli reyting sonuçları, televizyon izleyici tarafından takip ettikleri yapımların gidişatını öğrenmek adına sorgulanıyor. Dün akşam pek çok dizi, yarışma ve gündüz kuşağı programı izleyici karşısına çıktı. ATV'de Zembilli, Star Tv'de Yalı Çapkını ve TV8'de Survivor gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. Peki, 31 31 Ocak Cuma günü reyting sıralaması açıklandı mı? Hangi program zirveye adını yazdırdı? İşte ayrıntılar!

Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?

31 Ocak Cuma akşamına ait reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki izlenme oranları takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluştu ve her grupta izlenme oranları belli oldu. Hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak edenler araştırmaya başladı. Günün en çok izlenen programı, açıklanan listeyle netlik kazandı. İşte, 31 Ocak reyting sonuçları ve tüm detaylar!

Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?

31 OCAK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Dün akşam ATV'de Zembilli, Star TV'de Yalı Çapkını ve TV8'dde Survivor yayınlandı.

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Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?

Total Grubu: "Kızılcık Şerbeti" birinci olurken, ATV'nin sevilen programı "Esra Erol'da" ikinci, "Arka Sokaklar" ise üçüncü sırada yer aldı.

Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?

AB Grubu: "Kızılcık Şerbeti" birinci olurken dizinin özeti ikinci sırada, ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı İle Tatlı Sert" ise üçüncü oldu.

Reyting Sonuçları 31 Ocak Cuma yayında! Zembilli, Yalı Çapkını... TOTAL ve AB ile dün en çok ne izlendi?

ABC Grubu: "Kızılcık Şerbeti" lider olurken özeti ikinci sırayı alırken, ATV'nin sevilen programı "Esra Erol'da" üçüncü sırada yer aldı.

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