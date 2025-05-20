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REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
06:53
REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?
19 Mayıs akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Birçok farklı dizi ve yarışma, izleyicinin ilgisini topladı. Total, AB ve ABC gruplarına göre hazırlanan reyting listeleri, en çok takip edilen yapımları ortaya koyarken, diğer programların performansını da gözler önüne seriyor. Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT1'de "Selahaddin Eyyubi" ve TV8'de "Survivor" gibi yapımlar ekranda yer aldı. Peki, 19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam hangi yapım izlendi?