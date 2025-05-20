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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 06:53

REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

19 Mayıs akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Birçok farklı dizi ve yarışma, izleyicinin ilgisini topladı. Total, AB ve ABC gruplarına göre hazırlanan reyting listeleri, en çok takip edilen yapımları ortaya koyarken, diğer programların performansını da gözler önüne seriyor. Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT1'de "Selahaddin Eyyubi" ve TV8'de "Survivor" gibi yapımlar ekranda yer aldı. Peki, 19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam hangi yapım izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

Dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde yakından takip ediliyor. Reyting listeleri, en çok tercih edilen yapımları ortaya koyarken, programların genel performansları hakkında da önemli ipuçları sunuyor. 19 Mayıs Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen hangi yapım oldu?

REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT1'de "Selahaddin Eyyubi",TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Dün akşama dair sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz. Geçen hafta reytingler şöyleydi:

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REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

TOTAL
Total grubunda "Uzak Şehir" zirvede yer aldı. Dizinin özeti ikinci sırada yer alırken, gündüz kuşağının güçlü ismi "Esra Erol'da" üçüncülüğü aldı.

REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

AB
AB grubunda da "Uzak Şehir" birinci oldu. Özet bölümü yine ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

ABC

AB grubunda da "Uzak Şehir" birinci oldu. Özet bölümü yine ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.