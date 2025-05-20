REYTİNG SONUÇLARI GÜNDEMDE! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 19 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

Dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde yakından takip ediliyor. Reyting listeleri, en çok tercih edilen yapımları ortaya koyarken, programların genel performansları hakkında da önemli ipuçları sunuyor. 19 Mayıs Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen hangi yapım oldu?