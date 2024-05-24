Haberler
Yaşam
DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:55
DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?
Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile öğreniliyor. Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan sarsıntılara dair merkez üssü, büyüklük/şiddet, derinlik bilgilerine ulaşmak adına araştırma yapanlar son olarak İzmir'de deprem ile karşılaştı. Bugüne ait sarsıntılar gündemde. Peki; az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 24 Mayıs 2024 son depremler listesi...