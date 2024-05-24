DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler 24 Mayıs Cuma günü en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İzmir'de sabah saatlerinde görülen sarsıntının ardından hissedilen her sarsıntıyla ilgili Rasathane sistemine başvuruluyor. Bu noktada 'az önce deprem mi oldu' sorusu yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi...