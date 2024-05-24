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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:55

DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile öğreniliyor. Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan sarsıntılara dair merkez üssü, büyüklük/şiddet, derinlik bilgilerine ulaşmak adına araştırma yapanlar son olarak İzmir'de deprem ile karşılaştı. Bugüne ait sarsıntılar gündemde. Peki; az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 24 Mayıs 2024 son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler 24 Mayıs Cuma günü en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İzmir'de sabah saatlerinde görülen sarsıntının ardından hissedilen her sarsıntıyla ilgili Rasathane sistemine başvuruluyor. Bu noktada 'az önce deprem mi oldu' sorusu yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

İZMİR DEPREM İLE SALLANDI!

24 Mayıs Cuma günü sabaha saatlerinde İzmir Torbalı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.6 km ölçülen sarsıntı birçok İzmirli tarafından hissedildi.

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DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

SON DEPREMLER 24 MAYIS 2024

Türkiye'de yer alan tüm fay hatlarında yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Kayıtlarda depremin merkez üssü, konum bilgileri, şiddet/büyüklük ve derinliği ölçülüyor.

İşte, son dakika deprem listeleri:

DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son sarsıntılara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA: İzmir sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA