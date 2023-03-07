Haberler Yaşam Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 06:25

Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası en ufak sarsıntı dahil olmak üzere deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. En son Hatay'ın Yayladağı ve Defne ilçelerindeki deprem yerinin 7 km altında olduğu kaydedildi. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen iki büyük depremden sonra artçı sarsıntılar yıkımlara yol açarken, aradan tam 1 ay geçmesine rağmen artçılar devam ediyor. İşte 7 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi