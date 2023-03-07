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Haberler Yaşam Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 06:25

Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası en ufak sarsıntı dahil olmak üzere deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. En son Hatay'ın Yayladağı ve Defne ilçelerindeki deprem yerinin 7 km altında olduğu kaydedildi. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen iki büyük depremden sonra artçı sarsıntılar yıkımlara yol açarken, aradan tam 1 ay geçmesine rağmen artçılar devam ediyor. İşte 7 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler… Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda resmi sitesinde duyuruyor. Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş ve diğer çevre illerde artçı depremler devam ederken, son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Peki deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler

Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 7 MART 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan alınan bilgilere göre Hatay'ın Defne ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 01.14'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 01.14'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

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Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen iki büyük depremden sonra artçı sarsıntılar yıkımlara yol açarken, aradan tam 1 ay geçmesine rağmen artçılar devam etmekte. Artçıların bir yıl daha devam etmesi bekleniyor.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Hatay’da 4.1 şiddetinde son dakika depremi: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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