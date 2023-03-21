SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli rehberliğinde son depremler listesi kamuoyuyla paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları sürerken en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. En son Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesi, sismik olarak aktif olan ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte, 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi