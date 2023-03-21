Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 07:17

SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli rehberliğinde son depremler listesi kamuoyuyla paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları sürerken en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. En son Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesi, sismik olarak aktif olan ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte, 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli rehberliğinde son depremler listesi kamuoyuyla paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları sürerken en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. En son Malatya'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesi, sismik olarak aktif olan ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte, 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

SON DEPREMLER

Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-03-21
Saat:05:34:27 TSİ
Enlem:38.291 N
Boylam:37.818 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER 21 MART 2023: AFAD ve Kandilli açıkladı! Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde?

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-03-21
Saat:02:33:30 TSİ
Enlem:38.106 N
Boylam:38.492 E
Derinlik:6.16 km

SON DAKİKA