YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...

BİM, Nisan ayının ilk haftasına özel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her hafta sunduğu avantajlı fiyatlarla ilgi gören market zinciri, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Peki, 8-11 Nisan tarihleri arasında BİM raflarında hangi indirimli ürünler yer alacak? İşte, haftanın öne çıkan fırsatları...