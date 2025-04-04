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YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
13:24
YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...
BİM aktüel 8-11 Nisan tarihli ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında temel gıda malzemeleri, mutfak gereçleri, elektronik cihazlar, bahçe mobilyaları ve valiz çeşitleri dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında piknik çantaları, izolasyonlu çanta, robot süpürge, şarj aletleri, temizliği kurtarıcıları çok fonksiyonlu moplar ve adaptörler yer alıyor. İşte, BİM 8-11 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler ve fiyat detayları!