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Haberler Yaşam YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 13:24

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...

BİM aktüel 8-11 Nisan tarihli ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında temel gıda malzemeleri, mutfak gereçleri, elektronik cihazlar, bahçe mobilyaları ve valiz çeşitleri dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında piknik çantaları, izolasyonlu çanta, robot süpürge, şarj aletleri, temizliği kurtarıcıları çok fonksiyonlu moplar ve adaptörler yer alıyor. İşte, BİM 8-11 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler ve fiyat detayları!

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...

BİM, Nisan ayının ilk haftasına özel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her hafta sunduğu avantajlı fiyatlarla ilgi gören market zinciri, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Peki, 8-11 Nisan tarihleri arasında BİM raflarında hangi indirimli ürünler yer alacak? İşte, haftanın öne çıkan fırsatları...

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...

BİM AKTÜEL 8 NİSAN KATALOĞU YAYIMLANDI!

Lor Peyniri 59,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 299,00 TL

Dana DÖner 209,00 TL

Süt Çeşitleri 8,90 TL

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YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...

Kuruyemiş Bar 69,50 TL

Fındık Ezmesi 109,00 Tl

Kakaolu Kutu Gofret 79,00 TL

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...

Esnek Saplı Mop – 249,00 TL

Hazneli Temizlik Fırçası – 149,00 TL

Yedekli Wc Kağıtlık ve Banyo Seti – 549,00 TL

Pedallı Çöp Kovası (5L) – 209,00 TL

Mini Ütü Masası – 259,00 TL

Saplı Saklama Kabı (6L) – 79,00 TL

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan indirimleri: piknik çantaları, esnek saplı mop,robot süpürge...

Büyük Boy Valiz – 879,00 TL

Termo Piknik Çantası (15L) – 159,00 TL

Namaz Elbisesi – 229,00 TL

Kaydırmaz Tabanlık – 55,00 TL

Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi – 59,00 TL

Dikiş Seti – 59,50 TL