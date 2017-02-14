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Harun Tekin kimdir?

Harun Tekin (futbolcu), 17 Haziran 1989 Tarihinde İzmir, Menemen’de doğmuştur. Aslen İzmir, Foçalıdır. Bir kardeşi vardır. Babası İzmir’de itfaiyede memur, annesi ev hanımıdır.

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Harun Tekin Kaleci, Harun Tekin, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Amcası Menemenspor'da oynayan Harun Tekin de küçük yaşta Menemenspor altyapısında futbola başladı.

27 Temmuz 2007 tarihinde Menemen Belediyespor takımının altyapısından Güngören Belediyespor'a transfer oldu. 1 Temmuz 2010 tarihinde de Bursaspor'a bonservissiz olarak 3 yıllığına transfer oldu. 2013 yılında Bursaspor ile 2016 yılında biten bir sözleşme daha yaptı. Ardından 2015 yılında 2 yıllık bir sözleşme daha yaptı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2018 tarihinde bitmektedir.

Harun Tekin, 4 Haziran 2012 tarihinde Ceyda Tekin ile evlendi. Yağız (d.2013) adında bir oğlu, Mila (d. 2015) adında bir kızı var.

İlk defa 2014 yılında da Milli Takım'a çağırılan Harun Tekin, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :


2002-2007 – Menemen Bld.

Profesyonel Futbol Kariyeri :
2007-2009- Güngören Bld.
2010- Bursaspor

Millî Takım Kariyeri :


2014 – 2015 – Türkiye
2016 – – Türkiye

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HABERLER Harun Tekin ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 52 Harun Tekin haberi sayfamızda bulunuyor.
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