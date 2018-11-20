Rüyada güneş görmek ne anlama gelir?

Devlet başkanı, cumhurbaşkanı, kral, sultan, komutan, bilgin ve büyük insnların durum, çevre ve mevkilerine göre ayrı ayrı yorumlanır. Siyasetle uğraşan bir kimsenin güneş görmesi iktidara geleceğine, bilginse, insanlığı aydınlatacak bir buluş yapacağına, kavuşacağına; evlenme arefesinde ise, karşı tarafın asil ve itibarlı bir insan olacağına işaret eder. Güneşin tuttuğunu veya güneşle birleştiğini gören, eğer siyasetle uğraşıyorsa, en üst mevkiye ulaşır. Güneşin tutulduğunu görmek, çok büyük bir zatın öleceğine işarettir. İki güneş görülmesi pek makbul bir rüya sayılmaz. Güneş üzerinde oturduğunu veya ona yaklaştığını gören kimse devlet ricalinin nimet , mal ve kuvvettine erişir. Ay ve güneşin kendisine birşeyler söylediğini ve onlarla beraber gittiğini gören kişi ölür. Güneşin kaybolduğunu görmek iyi olsun kötü olsun başlanılan işe son verilmesidir. İşini gizli tutmak isteyen birisinin güneş görmesi o işinin meydana çıkacağına işarettir. Eğer bu rüyayı gören hasta ise iyileşeceğine ;yolcu ise, yolculuktan döneceğine işarettir. Bir kimse rüyasında birbirini kuşatmış birçok güneşler görse, yolcular hakkında hayra, hastalar hakkında şiddet ve ölüme işarettir. Güneşin yere veya denize düştüğünü, ateşte yandığını veya ışıklarının kaybolup karardığını yada gökte seyrettiği yerden kaybolduğnu veya yıldız kümesinin içine girdiğini gören kişi yakınlarından birisini kaybeder. Güneşi avucuna veya kucağına alarak ona malik olması veya ışığı ile evine indiğini görmesi o kişi için eğer ehilse, kuvvet ve yardıma mazhar ve mülkünde aziz olmasıdır veya o evin reisi kayıpsa, onun vatanına dönmesidir. Kış gününde güneşte oturduğunu gören için üzüntü, keder, fakirlik ve hastalıklara işaret eder.