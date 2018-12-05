Rüyada kör görmek ne anlama gelir?

Rüyada kör olduğunu gören kişi ya dalalete düşer ya çocukların kaybeder. Kadınsa, kocasından ayrılır. Bir körü elinden tutup yürüttüğünü gören, bir insanın doğru yolu bulmasına sağlar.

Gözüne perde indiğini gören, hüzne düşer veya sevdiği bir dostunu kaybeder. Gözlerinin çok iyi gördüğünü gören veya körken gözlerinin açıldığını gören ya hidayete erer, dinini sağlamlaştırır veya erkek bir çocuğu olur.

Bir başkasının kör olduğunu görmek, ümit edilmeyen bir yerden kazanılacak menfaate; iki gözü kör bir adam görmek, dinsiz ve ahlaksız bir adamla tanışıp arkadaşlık etmeye işaret eder.