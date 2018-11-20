Rüyada saat görmek ne anlama gelir?

Çocuk ve ortağa işarettir. Rüyada görülen saat sahibi için süs ve güzelliktir. Rüyasında kusursuz ve tam olarak işleyen bir saat görmek geçim bolluğu, rızkın genişliği ve aile saadetine işaret eder.

Saatin kırıldığını veya kaybolduğunu görmek; iç sıkıntısı, keder, ölüm, hastalık gibi bir kötü duruma işaret eder. Saatin bozulmuş olduğunu görmek ise, işlerinin bozulacağına işarettir.

Rüyada saatin çaldığını duymak, sevgili ve değerli bir kişiyle karşılaşma ve dostluk kurma veya kazanç sağlanacak bir işe başlamaya işaret eder. Eğer uyanıldığında saatin kaç kez vurduğunu hatırlarsa, o sayıya terettüp eden ay içerisinde bu olay gerçekleşir.

Yeni bir saat satın almak, herkesi iyi bilip her sırrı onlarla paylaşmanın yanlış ve tehlikeli olduğuna bir işarettir. Aynı zamanda bir saat almak bir evlat sahibi olmak olarak da yorumlanmıştır.