2017'nin Eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, eşi ile birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 'Rüzgar Erkoçlar kimdir' sık sık akıllara gelen sorulardan bir tanesi. Ünlü ismin hayatı ile ilgili detaylı bilgiler şöyle;

Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da Nil Erkoçlar olarak hayata gözlerini açmıştır. Bir ablası, bir kız kardeşi vardır. İstanbul Suadiye Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Türker İnanoğlu tarafından "Türker İnanoğlu Vakfı" adıyla kurulup kısaca "TÜRVAK" olarak da anılan vakıf okulunda lise bittikten sonra Sinema Oyunculuğu okudu.

10 yaşından beri Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak reklam filmleriyle başlayarak televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer almıştır. 2002 yılında Nil Erkoçlar, Molped reklamında; Hülya Avşar, Tuba Büyüküstün, Hande Katipoğlu, Yasemin Ergene ile birlikte oynadılar.

Ardından yine 2002 yılında Berna Laçin'in başrolü oynadığı "Seni Yaşatacağım" adlı dizide rol aldı. 2004 yılında da Kadir İnanır'ın başrolde olduğu "Bütün Çocuklarım" adlı dizide oynadı. Sine Show adlı programında sunuculuk yaptı. Nil Erkoçlar, 2010 yılında Cem Yılmaz'la birlikte "Türk Telekom" reklamında rol aldı. Bu reklamdan kazandığı 200 bin lira ile kendisine ev aldı.

Nil Erkoçlar, 2013 yılının başında ameliyat olarak erkek oldu ve Rüzgar Erkoçlar adını aldı. 24 Şubat 2013'te yayımlanan röportajında iki yıldır hormon tedavisi gördüğünü ve üç hafta önce de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Oyuncu Rüzgar Erkoçlar ve iki yıldır nişanlı olduğu Tuğba Beyazoğlu, eylül 2017'de nikah masasına oturdu.