Serpil Tamur kimdir?

1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne katıldı. 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmakta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakterini canlandırmistir.

Serpil Tamur, şu sıralar ise ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alıyor.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Annemin Cesareti : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999

Kuvayi Milliye Destanı (oyun) : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

Cadı Kazanı : (Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Dört Kız Kardeş : Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Mkado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Beyaz At : Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Kadife Çiçekleri : Paul Zindel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

John Gabriel Borkman : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Ayakta Durmak İstiyorum : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970