Serpil Tamur kimdir?

1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne katıldı. 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmakta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakterini canlandırmistir.
Serpil Tamur, şu sıralar ise ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alıyor.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Annemin Cesareti : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999
Kuvayi Milliye Destanı (oyun) : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Cadı Kazanı : (Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Dört Kız Kardeş : Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Mkado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Beyaz At : Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Kadife Çiçekleri : Paul Zindel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
John Gabriel Borkman : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Ayakta Durmak İstiyorum : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970