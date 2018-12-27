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Şeytanın vesvesesine karşı okunacak dua

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bbadet halindeyken gelen vesvese nasıl bir tavır takınılmadır diye gelen bir soruya cevap verdi. Hatipoğlu, şeytanın vesvesesine karşı okunacak duayı izleyiciler ile paylaştı. Vesvesenin çok ciddiye alınmaması ve uğraşılmaması gerekir. İşte Şeytanın vesvesesine karşı okunacak dua;

Şeytanın vesvesesine karşı okunacak dua Devamı

OKUNUŞU

''Amentü billahi ve rusülihi hüve'l evvelü ve'l ahirü ve'z zahirü ve'l batinü ve hüve bi külli şey'in alim,''

ANLAMI

Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilem Allahü Teala'ya ve Onun Peygamberlerine inandım

VESVESE İÇİN NAS SURESİ OKUNABİLİR

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2- İnsanların hükümdârına,

3- İnsanların ilâhına,

4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

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