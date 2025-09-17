ABD Başkanı Donald Trump 2’nci resmi ziyareti için İngiltere’ye vardı | Video
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaret kapsamında ülkenin başkenti Londra’ya vardı.
İLK NİTELİĞİ TAŞIYOR
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ilk resmi ziyaretlerini Haziran 2019'da Kraliçe 2. Elizabeth döneminde yapmıştı. Şubat 2025'te ise Kral 3. Charles, Trump'ı ikinci kez resmi ziyaret için ülkeye davet etmişti. Trump, ikinci görev döneminde İngiliz kraliyet ailesinden resmi ziyaret daveti alan ilk ABD başkanı olmuştu. Öncesinde, ikinci kez görev yapan ABD başkanlarının gelenek olarak resmi ziyaret yerine çay veya öğle yemeğine davet edildiği biliniyordu.
