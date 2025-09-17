ABD Başkanı Donald Trump 2’nci resmi ziyareti için İngiltere’ye vardı | Video 17.09.2025 | 09:09 ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaret kapsamında ülkenin başkenti Londra’ya vardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı 2'nci resmi ziyaret kapsamında, eşi Melania Trump ile birlikte Londra'ya vardı. ABD başkanlık uçağı Air Force One ile Londra yakınlarındaki Stansted Havalimanı'na iniş yapan çift, Kraliyet Maiyet Lordu Henry Hood ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından karşılandı. Burada kendisini bekleyen gazetecilere seslenen Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu söyledi. Daha sonra başkanlık helikopteri Marine One ile Londra şehir merkezine geçen Trump çiftinin, bu gece Londra'daki Regent's Park yakınlarında bulunan ABD'nin İngiltere Büyükelçisi'ne ait Winfield House adlı konutta kalacağı açıklandı. İki günlük resmi ziyaretinin ilk ayağında Windsor Kalesi'nde Kral 3. Charles ile bir araya gelmesi beklenen Trump'ın, Perşembe günü ise, Aylesbury kentindeki kırsal başbakanlık konutu Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceği bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ilk resmi ziyaretlerini Haziran 2019'da Kraliçe 2. Elizabeth döneminde yapmıştı. Şubat 2025'te ise Kral 3. Charles, Trump'ı ikinci kez resmi ziyaret için ülkeye davet etmişti. Trump, ikinci görev döneminde İngiliz kraliyet ailesinden resmi ziyaret daveti alan ilk ABD başkanı olmuştu. Öncesinde, ikinci kez görev yapan ABD başkanlarının gelenek olarak resmi ziyaret yerine çay veya öğle yemeğine davet edildiği biliniyordu.