Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video

15.10.2025 | 13:21

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 4 katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın faciaya yol açtı. Dakka'nın Mirpur bölgesinde 4 katlı bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye görevlileri, ölenlerin tanınamayacak derecede yandığını söyledi. Yetkililer, fabrikadaki yangının 3 saat içinde söndürüldüğünü belirtirken, bitişikteki kimyasal madde bulunan deponun da alevlere teslim olduğunu aktardı. İtfaiye yetkilileri, yangının ilk hangi binada başladığını henüz belirleyemediklerini kaydetti.

"ÖLENLER MUHTEMELEN YÜKSEK DERECEDE ZEHİRLİ GAZ SOLUDU"
İtfaiye müdürü Mohammad Tajul Islam Chowdhury ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerin muhtemelen "yüksek derecede zehirli gaz" soluyarak "anında" öldüklerini bildirdi. Chowdhury, polis ve ordu görevlilerinin hala fabrika ve deponun sahiplerini aradıklarını ifade etti.
Görgü tanıkları, depoda yangını artırabilecek çamaşır suyu tozu, plastik ve hidrojen peroksit bulunduğunu aktardı.
Deponun yasal olarak faaliyet gösterip göstermediğine dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

