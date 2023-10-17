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Belçika’da silahlı saldırı: 2 ölü | Video

Belçika’da silahlı saldırı: 2 ölü | Video

17.10.2023 | 08:57

Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Belçika’da terör tehdidi en üst düzeye çıkarıldı.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 İsveç vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Savcılar, saldırıyı terörizm olarak değerlendirdiklerini belirtirken, Belçika'da terör tehdidi en üst düzeye çıkarıldı.

Kendini saldırgan olarak tanıtan bir kişi sosyal medyada yayınladığı videoda, kendisini Abdesalem Al Guilani olarak tanıtarak, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirtti. Guilani, 3 İsveçliyi öldürdüğünü ifade etti.

Hayatını kaybeden 2 kişinin, EURO 2024 Elemeleri kapsamında yerel saatle 19.15'de başlayacak olan Belçika-İsveç arasındaki milli maçı izlemek için gelen Belçika'ya gelen İsveç vatandaşları olduğu düşünülüyor.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo yaptığı açıklamada, saldırının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a taziyelerini ilettiğini belirterek, "Yakın ortaklar olarak terörle mücadelede de ortağız" dedi.

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