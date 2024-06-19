Video Dünya BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video

BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video

19.06.2024 | 09:01

Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) BM Daimi Temsilcileri, arasında BM Güvenlik Konseyi’nin “Sudan ve Güney Sudan” konulu oturumunda tartışma çıktı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde "Sudan ve Güney Sudan" konulu oturum düzenlendi. Oturumda, Sudan ve BAE'nin BM Daimi Temsilcileri, arasında tartışma çıktı.

Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Haris İdris el-Haris Muhammed, BAE'yi ülkesinde 14 aydır devam eden savaşta düşmanı silahlandırmak ve desteklemekle suçladı. BAE BM Daimi Temsilcisi Muhammed Abushabab ise yanında oturan Sudan Temsilcisini "saçma" iddialar öne sürerek, dikkatleri "sahada meydana gelen ağır ihlallerden uzaklaştırmaya çalışmakla" suçladı.

Sudan Daimi Temsilcisi Muhammed, "BAE'nin silah desteği sağladığı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından başlatılan askeri saldırılar, şehirleri ve köyleri sistematik bir şekilde hedef alıyor" ifadelerini kullandı. BAE'nin müdahil olmaması halinde Sudan'ın barışa kavuşabileceğini ve BAE tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin savaş suçları işlediğini söyleyen Muhammed, Hartum'da gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen 6 adet BAE pasaportunun bu ülkenin savaşa dahlini ortaya koyduğunu savundu.

"BAE'DEN HİÇBİR DESTEK İSTEMİYORUZ"
Muhammed, "Umarız, size sunduğumuz ve altı pasaportu da içeren delilleri yayımlayabilirsiniz. Böylece BAE'nin Sudan'daki savaşa ne denli müdahil olduğu ifşa edilebilir. BAE'nin binlerce Sudanlının öldüğü bu savaşta ne kadar etkin olduğu gözler önüne serilebilir. Biz, BAE'den hiçbir destek istemiyoruz. Çünkü bizim en büyük destekçimiz Allah'tır" ifadelerini kullandı. Muhammed, savaşı desteklemeye son vermesi için BM Güvenlik Konseyi'nden BAE'yi açıkça kınamasını talep etti.

Sudan'da taraflardan herhangi birine silah sağladıkları iddiasını reddeden BAE Daimi Temsilcisi Abushabab, ise yanında oturan mevkidaşına dönerek, "Eğer çatışmaya ve sivillerin çektikleri acılara son vermek istiyorlarsa niçin Cidde'deki görüşmelere katılmak istemiyorlar? Niçin yardımlara engel oluyorlar? Neyi bekliyorsunuz?" diye sordu. Abushabab, "Böyle uluslararası platformlarda gösteriş yapmaya bir son vermeli ve başlattığınız çatışmayı sona erdirmek için sorumluluk almalısınız" diye konuştu.

Abushabab'a cevap veren Sudan Daimi Temsilcisi Muhammed, "Sudan'da barışı tesis etmek isteyen herkes, önce temiz niyetlerle yola çıkmalıdır. Birleşik Arap Emirlikleri, terörizmi destekleyen bir devlettir" dedi.

SUDAN İÇ SAVAŞI
Sudan, 2023 yılı nisan ayından bu yana Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. 2021 yılı ekim ayında sivil hükümete karşı gerçekleştirilen darbeden bu yana bir generaller konseyi tarafından yönetilen ülkede, Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri yöneten generaller arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kanlı bir iç savaş yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı ülkede iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi açlık felaketiyle karşı karşıya bulunuyor. BM'ye göre kıtlığın pençesindeki ülkenin nüfusunun yarısından fazlasına tekabül eden yaklaşık 25 milyon insanın yardıma ihtiyacı bulunuyor.

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