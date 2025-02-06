Video Dünya Filipinler’de küçük uçak düştü: 4 ölü! | Video
Filipinler’de küçük uçak düştü: 4 ölü! | Video

Filipinler’de küçük uçak düştü: 4 ölü! | Video

06.02.2025 | 15:33

Filipinler'in güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

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Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği, cansız bedenlerin bölge halkı tarafından uçağın enkazından çıkarıldığı belirtildi.
Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı öğrenildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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