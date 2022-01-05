Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Haiti Başbakanı Ariel Henry'e 1 Ocak'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği Gonaives şehrinde gerçekleştirilen suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.