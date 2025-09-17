Video Dünya İngiltere'de Trump'ın Jeffrey Epstein ile görüntüleri Windsor Kalesi'ne yansıtıldı: 4 kişi tutuklandı | Video
17.09.2025 | 10:57

İngiltere'de 4 aktivist, başkent Londra'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan fotoğraflarını ve görüntülerini Kraliyet ailesine ait Windsor Kalesi'nin duvarlarına yansıttıkları gerekçesiyle tutuklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere gece saatlerinde İngiltere'ye geldi. Trump'ın gelişini protesto etmek isteyen aktivistlerden dikkat çeken bir eylem geldi. Başkent Londra'da ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan fotoğrafları ve görüntüleri Kraliyet ailesine ait Windsor Kalesi'nin duvarlarına yansıtıldı. Videoda, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, Trump'ın Epstein'a yazdığı iddia edilen doğum günü mektubu ile Epstein'ın mağdurlarının fotoğrafları, olayla ilgili haber görüntüleri ve polis raporları da projeksiyonla gösterildi. Protestocular ayrıca, Windsor Kalesi yakınlarında Trump ve Epstein'ın yer aldığı büyük bir pankart da açtı.

Polis, Windsor Kalesi'nde "izinsiz bir projeksiyon" nedeniyle 4 yetişkinin "kötü niyetli iletişim" şüphesiyle tutuklandığını ve olayın "kamuya yönelik bir gösteri" olarak nitelendirildiğini belirtti. Kral 3. Charles, ABD Başkanı Trump'ı bugün Windsor Kalesi'nde ağırlayacak.

TRUMP'IN EPSTEİN'A MEKTUP GÖNDERDİĞİ İDDİASI
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokratlar, 8 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği iddia edilen müstehcen içerikli doğum günü mektubunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Mektupta, Trump'ın Epstein'a "dostum" dediği ve "Her günün başka bir harika sır olsun" ifadesini kullandığı iddia edilen bir diyalog yer alıyordu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Laevitt ise mektubu "tamamen sahte" olarak nitelendirmişti.

EPSTEİN DAVASI
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

DAVADA TRUMP'IN ADININ GEÇTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
ABD'li milyarder Elon Musk'ın Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarında geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmesi ise tartışmaları beraberinde getirmişti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü nedeniyle müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia ederken, Trump haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belgeyi yayınladığı kamuoyuna yansımıştı.

