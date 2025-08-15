Video Dünya İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video

15.08.2025 | 08:38

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Susya ve Atara köylerine gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine yenileri eklendi. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Silahlı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın güneyindeki Susya köyü ile Batı Şeria'nın merkezindeki Atara köylerine molotof kokteylleri ile saldırarak ev ve araçları ateşe verdi. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail basını, saldırılar nedeniyle hiçbir İsrailli yerleşimcinin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 00:16
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 15.08.2025 | 08:38
İdlib’de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:21
İdlib'de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 14.08.2025 | 16:26
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor | Video 01:21
Putin: "ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor" | Video 14.08.2025 | 16:11
Ukrayna’dan Rostov ve Volgograd’a İHA saldırısı | Video 00:58
Ukrayna'dan Rostov ve Volgograd'a İHA saldırısı | Video 14.08.2025 | 13:54
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
Pakistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında havaya ateş açıldı: 3 ölü | Video 05:39
Pakistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında havaya ateş açıldı: 3 ölü | Video 14.08.2025 | 10:41
Yunanistan’da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 03:05
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 13.08.2025 | 16:35
ABD’de yıldırımın isabet ettiği etti trafo patladı! O anlar kamerada | Video 00:08
ABD'de yıldırımın isabet ettiği etti trafo patladı! O anlar kamerada | Video 13.08.2025 | 13:57
Karadağ’da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video 00:47
Karadağ'da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video 13.08.2025 | 12:37
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya, Ukrayna’daki savaşı kazandı | Video 03:19
Macaristan Başbakanı Orban: "Rusya, Ukrayna'daki savaşı kazandı" | Video 13.08.2025 | 12:37
Arnavutluk’ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 00:47
Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 13.08.2025 | 12:37
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 02:29
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 13.08.2025 | 10:52
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta kundaklama anını tespit etti | Video 02:32
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta "kundaklama" anını tespit etti | Video 12.08.2025 | 16:12
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 00:44
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 12.08.2025 | 15:39
Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangını kontrol altında | Video 02:34
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangını kontrol altında | Video 12.08.2025 | 14:43
İspanya’da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 10:37
İspanya’da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 12.08.2025 | 14:43
Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video 04:59
Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video 12.08.2025 | 14:41
Yunanistan’da üç farklı noktada orman yangını | Video 01:05
Yunanistan'da üç farklı noktada orman yangını | Video 12.08.2025 | 14:39
Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video 00:10
Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video 11.08.2025 | 15:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY